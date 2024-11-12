Происшествия 12.11.2024 в 11:47

Житель Бурятии сначала «отфутболил» мошенников, но потом сам нашел их в интернете

В итоге сельчанин потерял свыше 1,3 млн. рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии сначала «отфутболил» мошенников, но потом сам нашел их в интернете
Фото: архив «Номер один»
О двух новых жертвах мошенников сообщили сегодня в МВД Бурятии. Они отдали аферистам более 1,6 млн. рублей.

Одной из жертв злоумышленников стал 41-летний житель Тункинского района. 25 сентября ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился работником портала Госуслуг и, сообщив, что у сельчанина истёк срок пользования страховым полисом, попросил продиктовать коды из смс. Однако мужчина прекратил разговор.

После сельчанину вновь позвонили и сообщили, что его аккаунт на портале Госуслуг взломан. Мужчина стал искать в интернете алгоритм действий при взломе Госуслуг и позвонил по найденному номеру телефона. Ему ответила девушка, которая соединила его, якобы, с представительницей «Росфинмониторинга». От последней сельчанин узнал о поданных на его имя заявках на кредит в банки. Лже-сотрудница Росфинмониторинга даже прислала ему в мессенджере копию рабочего удостоверения, а после для пресечения мошеннических действий сообщила о необходимости самостоятельного оформления займов.

Поверив выдумке, сельчанин снял 360 тысяч рублей со своей кредитной карты и перевёл мошенникам. Затем оформил три кредита на общую сумму более 950 тысяч рублей и также перевел их аферистам. Мужчина попытался взять новые займы еще в двух банках, но на этот раз ему уже отказали.

Так за двое суток, в течение которых злоумышленники непрерывно держали связь с сельчанином, он лишился свыше 1,3 млн. рублей.

По похожей схеме интернет-преступники обманули и 69-летнего пенсионера из Улан-Удэ. Предлогом стала необходимость замены приборов учета электроэнергии. Для подтверждения, якобы, даты визита работников псевдо-специалист «Энергосбыта» попросила код из смс-сообщения.

После передачи кода на пожилого горожанина вышли уже «сотрудник по борьбе с мошенничеством» и «работник Центробанка». Далее история развивалась аналогично первой.

Предварительно выяснив, клиентами каких банков являются пенсионер и его супруга и имеются ли на их счетах деньги, злоумышленники убедили мужчину перечислить сбережения на «безопасный счёт», для чего направили три ссылки с QR-кодом для перевода. Так они похитили более 330 тысяч рублей: 95 тысяч рублей накоплений пенсионеров и средства «кредитки».
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