Происшествия 12.11.2024 в 13:59

В Новосибирской области трехлетний мальчик погиб в пожаре, спрятавшись за шкаф

Его мать в это время была у соседки
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области трехлетний мальчик погиб в пожаре, спрятавшись за шкаф
Фото: Светлана Маковеева/прокуратура НСО
В Новосибирской области ночью 12 ноября в пожаре погиб трехлетний мальчик. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в райцентре Чулым на улице Олега Кошевого в доме на двух хозяев. С детьми дома находился их отец.

- Там семья не очень благополучная, часто пили. У матери есть еще один ребенок, от первого брака, но он с ней не живет. От мужчины, с которым она сейчас живет, у нее двое маленьких сыновей. Когда произошел пожар, ее не было дома, была в гостях у соседки, - рассказали местные жители.

Известно, что семью соцслужбы только в этом году поставили на учет.

Когда дом загорелся, отец детей выбрался из него. Недалеко от места ЧП находились сотрудники полиции, которые помогли вытащить через окно двухлетнего мальчика. Его доставили в больницу.

- Трехлетнего ребенка спасти не удалось. Мальчик спрятался за шкаф, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огонь задел крышу и второй части дома, где жили соседи семьи. Из них никто не пострадал.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, - рассказала Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Сейчас семье погибшего ребенка собирают помощь. В местную соцзащиту несут вещи, потому что их половина дома выгорела дотла.
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