Происшествия 12.11.2024 в 14:27

Ревнивый житель Бурятии разбил автомобиль соперника

На мужчину возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
Ревнивый житель Бурятии разбил автомобиль соперника
Фото: Росгвардия Бурятии﻿
Происшествие случилось сегодня ночью в поселке Селенгинск. Там на одной из улиц 34-летний местный житель разбил автомобиль другого мужчины, приревновав его к своей жене. Та как раз находилась в компании владельца авто.

В инциденте пришлось разбираться прибывшим на вызов росгвардейцам. Увидев патруль правоохранителей, инициатор конфликта попытался скрыться, забежав в подъезд. Там его и обнаружили росгвардейцы – злоумышленник прятался на 3-м этаже в углу лестничной площадки.

«Подозреваемого, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Автомобиль от действий ревнивца сильно пострадал – у него повреждены кузов, двери и стекла. Ущерб хозяин машины оценил в 70 тысяч рублей.
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