Ревнивый житель Бурятии разбил автомобиль соперника

Происшествие случилось сегодня ночью в поселке Селенгинск. Там на одной из улиц 34-летний местный житель разбил автомобиль другого мужчины, приревновав его к своей жене. Та как раз находилась в компании владельца авто.В инциденте пришлось разбираться прибывшим на вызов росгвардейцам. Увидев патруль правоохранителей, инициатор конфликта попытался скрыться, забежав в подъезд. Там его и обнаружили росгвардейцы – злоумышленник прятался на 3-м этаже в углу лестничной площадки.«Подозреваемого, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Автомобиль от действий ревнивца сильно пострадал – у него повреждены кузов, двери и стекла. Ущерб хозяин машины оценил в 70 тысяч рублей.