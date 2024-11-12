Житель Бурятии зарезал родственника в ходе совместного застолья

Вечером 11 ноября в одном из домов в Гусиноозерске произошло убийство мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого родственника жертвы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 11 ноября в течение дня подозреваемый распивал спиртное в квартире у супруги с ее родственниками. Вечером с одни из них у мужчины произошла словесная ссора. В ходе возникшей затем потасовки злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь оппонента. Раненый мужчина, пытаясь спастись, выбежал в подъезд, где быстро умер.«В настоящее время производится допрос подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.