Происшествия 12.11.2024 в 16:01

Житель Бурятии зарезал родственника в ходе совместного застолья

Злоумышленника задержали, сейчас он на допросе
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии зарезал родственника в ходе совместного застолья
Фото: Следственный комитет Бурятии
Вечером 11 ноября в одном из домов в Гусиноозерске произошло убийство мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого родственника жертвы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 11 ноября в течение дня подозреваемый распивал спиртное в квартире у супруги с ее родственниками. Вечером с одни из них у мужчины произошла словесная ссора. В ходе возникшей затем потасовки злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь оппонента. Раненый мужчина, пытаясь спастись, выбежал в подъезд, где быстро умер.

«В настоящее время производится допрос подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
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с 12 по 18 ноября

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