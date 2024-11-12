Жителя Бурятии упекли в колонию за 12 кило конопли

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижний Жирим, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2024 года ранее судимый за аналогичные преступления мужчина приехал на конопляное поле, где собрал более 12 килограмм наркосодержащего растения. Наркотики сельчанин хранил во дворе своего дома, пока к нему не нагрянула полиция.Рассмотрев материалы дела, Тарбагатайский райсуд признал мужчину виновным. По совокупности приговоров он получил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.