Происшествия 12.11.2024 в 16:42

В Улан-Удэ два горожанина избили и ограбили знакомого

Потерпевший сам сообщил о наличии у него крупной суммы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ два горожанина избили и ограбили знакомого
Фото: pixabay.com
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя МВД Бурятии и взял под стражу двух горожан, обвиняемых в разбойном нападении.

Как сообщили в пресс-службе суда, жертвой преступления стал знакомый обвиняемых. Он сам сообщил злоумышленникам о наличии у него четверти миллиона рублей, после чего у тех созрел план на ограбление. Фигуранты проникли в квартиру потерпевшего, разбив стекло балконной двери, несколько раз ударили его по голове и похитили деньги.

Согласно решению суда, злоумышленники проведут в СИЗО ближайшие два месяца. Постановление уже вступило в законную силу.
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