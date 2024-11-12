В Улан-Удэ два горожанина избили и ограбили знакомого

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя МВД Бурятии и взял под стражу двух горожан, обвиняемых в разбойном нападении.Как сообщили в пресс-службе суда, жертвой преступления стал знакомый обвиняемых. Он сам сообщил злоумышленникам о наличии у него четверти миллиона рублей, после чего у тех созрел план на ограбление. Фигуранты проникли в квартиру потерпевшего, разбив стекло балконной двери, несколько раз ударили его по голове и похитили деньги.Согласно решению суда, злоумышленники проведут в СИЗО ближайшие два месяца. Постановление уже вступило в законную силу.