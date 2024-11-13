Происшествия 13.11.2024 в 14:25

Только за сутки в Бурятии потушили шесть пожаров

Основные причины пожаров - неправильное пользованию печью и неосторожное обращение с огнем
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Текст: Служба информации "Номер один"
Только за сутки в Бурятии потушили шесть пожаров

В минувшие сутки в республике было потушено шесть пожаров, без пострадавших. Главные причины пожаров - неправильное пользованию печью и неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС Бурятии.

Вчера в населенном пункте Каленово Иволгинского района произошло загорание жилого дома. На момент прибытия первого подразделения горела крыша строения. В результате пожара постройка выгорела изнутри на площади 24 квадратных метров.

В Баргузинском районе огнеборцы потушили возгорание надворной постройки. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём, площадь составила 18 квадратных метров. Предварительной причиной пожаров в обоих случаях послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Ночью в селе Иволгинск горел нежилой дом. В результате пожара была уничтожена крыша на площади 126 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращением с огнем.

В Еравнинском районе пожарные ликвидировали возгорание в котельной. Пламя было оперативно потушено на площади одного квадратного метра. Пожар произошел из-за неисправности отопительных печей и дымоходов.

Спасатели еще раз напомнили правила пожарной безопасности при эксплуатации печей:

- не оставляй топящую печь без присмотра;

- не суши одежду вблизи очага;

- не используй горючие жидкости для растопки;

- не допускай перекала печи.

 

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии

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