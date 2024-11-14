Происшествия 14.11.2024 в 09:27

Житель Улан-Удэ получил 10 лет «строгача» за попытку сжечь женщин с детьми

К счастью, они смогли спастись
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 10 лет «строгача» за попытку сжечь женщин с детьми
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство нескольких лиц, совершенном общеопасным способом, в также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 2 сентября 2023 года пьяный мужчина тайно пришел к дому бывшей сожительницы в СНТ «Сосновый» в Улан-Удэ для ее убийства на фоне личных неприязненных отношений. Зажигалкой он поджег старый диван, находившийся под деревянным настилом веранды, через которую пролегал единственный путь из дома наружу. Убедившись, что пламя быстро распространяется по конструкциям дома, злоумышленник скрылся.

В доме в этот момент находилась хозяйка с подругой и их трое детей. Они обнаружили возгорание, когда путь наружу через дверь уже был отрезан огнем. К счастью, женщины смогли выбраться на улицу и спасти детей через окно в зале.

В результате пожара огонь уничтожил веранду, кровлю дома и часть вещей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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