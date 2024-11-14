Происшествия 14.11.2024 в 09:39

В Бурятии пьяный водитель «Лексуса» протаранил «Хонду» с маленькими детьми

Пострадавших девочек доставили в ДРКБ
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель «Лексуса» протаранил «Хонду» с маленькими детьми
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло вечером 13 ноября в селе Иволга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель «Лексуса», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска, врезался во впереди идущую «Хонду Фрид».

«В результате аварии в ДРКБ для осмотра доставлены две несовершеннолетние пассажирки «Хонды»: одной девочке всего 9 месяцев, другой около трех лет», - рассказали в ГИБДД.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Лексуса» был пьян и не имел прав.
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с 12 по 18 ноября

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