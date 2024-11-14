В Бурятии пьяный водитель «Лексуса» протаранил «Хонду» с маленькими детьми

ДТП произошло вечером 13 ноября в селе Иволга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель «Лексуса», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска, врезался во впереди идущую «Хонду Фрид».«В результате аварии в ДРКБ для осмотра доставлены две несовершеннолетние пассажирки «Хонды»: одной девочке всего 9 месяцев, другой около трех лет», - рассказали в ГИБДД.Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Лексуса» был пьян и не имел прав.