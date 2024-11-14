В Улан-Удэ пропал больной пенсионер

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 71-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Кривошеева. 11 ноября пожилой мужчина ушел из дома, но обратно не вернулся. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, у него возможны проблемы с памятью.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью, глаза карие.Был одет: чёрный пиджак, тёмно-синяя кофта, тёмно-серые джинсы, чёрные войлочные ботинки, чёрная шапка.При наличии информации о пропавшем мужчине горожан просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Для поисков пенсионера также нужна помощь добровольцев.