Происшествия 14.11.2024 в 11:01

Мошенники вогнали 33-летнего улан-удэнца в долги

Они оформили на него кредиты с помощью его старого абонентского номера
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники вогнали 33-летнего улан-удэнца в долги

Они оформили на имя горожанина кредиты на сумму около 850 тысяч рублей с помощью его старого абонентского номера, не отвязанного от банковского сервиса.

- 11 ноября в полицию поступило заявление от 33-летнего местного жителя. В апреле злоумышленники получили доступ к его личному кабинету в банковском приложении. Преступники это сделали с помощью его старого абонентского номера, которым горожанин перестал пользоваться в конце 2021 года, но не отключил привязки, - сообщили полицейские.

Тогда же на его имя было оформлено два кредита на общую сумму около 850 тысяч рублей, которые затем были переведены неизвестным.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, полицейские Бурятии призывают граждан принимать меры по сохранности своих персональных данных.

- Если вы перестаете пользоваться номером мобильного телефона, то отключайте привязки к личным кабинетам в банковских сервисах, социальных сетях, на портале госуслуг и почтовых аккаунтах. Мошенники, заполучив ваш прежний номер телефона, путем несложных манипуляций могут получить доступ к личным кабинетам, где не была произведена смена номера телефона, похитить ваши деньги и оформить на ваше имя кредиты. Предпримите меры сейчас, чтобы не горевать о финансовых потерях потом, - предупредили полицейские.


Фото: loon.site

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