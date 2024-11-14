На пожаре в Улан-Удэ спасли девять человек

На пожаре в Улан-Удэ сотрудники МЧС спасли девять человек. Горела квартира на первом этаже многоэтажного дома.





- Накануне по улице Оцимика в Улан-Удэ горела квартира на первом этаже в многоэтажке. В подъезде было плотное задымление. Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей МЧС России по лестничному маршу с использованием спасательных устройств спасены 9 человек, среди которых 2 детей, - сообщили в МЧС Бурятии.

Пострадавших нет. Площадь пожара - 63 кв.метра. Сгорела квартира, поврежден подъезд и кровля здания. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Бурятии