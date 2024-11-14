Происшествия 14.11.2024 в 11:44

Трупы и кости животных обнаружили возле скотомогильника в Бурятии

К останкам имеют доступ другие животные, что грозит вспышкой инфекции
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Текст: Андрей Константинов
Трупы и кости животных обнаружили возле скотомогильника в Бурятии
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
В Тункинском районе Бурятии специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели обследование скотомогильников (биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений.

«В результате обследований установлено, что скотомогильник в селе Торы не соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На территории обнаружены трупы животных, кости находятся вне ямы и разбросаны по всей территории. Животные имеют свободный доступ к биологическим отходам, что может привести к распространению опасных инфекционных заболеваний», - рассказали в ведомстве.

По итогам проверки администрации Тункинского района объявили предостережение и выдали требование об устранении выявленных нарушений.
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