Трупы и кости животных обнаружили возле скотомогильника в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели обследование скотомогильников (биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений.«В результате обследований установлено, что скотомогильник в селе Торы не соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На территории обнаружены трупы животных, кости находятся вне ямы и разбросаны по всей территории. Животные имеют свободный доступ к биологическим отходам, что может привести к распространению опасных инфекционных заболеваний», - рассказали в ведомстве.По итогам проверки администрации Тункинского района объявили предостережение и выдали требование об устранении выявленных нарушений.