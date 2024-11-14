Происшествия 14.11.2024 в 11:45

Жители одного из домов в поселке Аэропорт переплачивают за электроэнергию

Вместо 300 рублей каждая семья платит по 1000-1500 рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители одного из домов в поселке Аэропорт переплачивают за электроэнергию

Жители дома №16 микрорайона Аэропорт г. Улан-Удэ жалуются на энергетиков. Они не понимают, откуда берутся большие начисления за электроэнергию. В доме живет семь семей, в основном это пенсионеры.

- По их словам, в сентябре этого года в их доме ресурсоснабжающая компания установила новые электронные счетчики. Показания за общедомовые нужды в подъезде теперь автоматически направляются поставщику услуги. Однако новшество обернулось проблемой для горожан, - сообщает ОНФ в Бурятии.

Теперь, как рассказывает Народный фронт, каждая семья вынуждена платить по 1-1,5 тыс. рублей ежемесячно. Раньше эта сумма не превышала 100-300 рублей в месяц.

Народный фронт обратился в прокуратуру Советского района Улан-Удэ с просьбой проверить обоснованность и законность начислений.

 

Фото: Номер один

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