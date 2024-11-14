В Бурятии разгромили преступную бригаду

В группе существовало распределение ролей – там были вальщики, трактористы, водители. Имелось и постоянное место сбыта древесины - две пилорамы у 45-летней женщины - индивидуального предпринимателя из Иволгинского района. Она также изготавливала фиктивные сопроводительные документы для перевозки древесины.





«В ходе расследования наложен арест на 33 миллиона рублей, изъято денежных средств на сумму 493 тысяч рублей, проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база: проведены всех необходимые медицинские, товароведческие, психолого-психиатрические экспертизы. Допрошено большое количество свидетелей, очевидцев преступлений, проведены проверки показаний, очные ставки», - рассказали в МВД Бурятии.



