Происшествия 14.11.2024 в 12:51
В Бурятии разгромили преступную бригаду
Она орудовала в лесах республики в промышленных масштабах
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии рассказали подробности о разгроме крупной банды «черных» лесорубов, орудовавшей в Иволгинском районе Бурятии. В нее входили 15 человек, которые совершили 30 незаконных рубок, причинив ущерб на 43 миллиона рублей.
Как сообщили в полиции, преступная группа действовала с ноября 2022 года по 5 декабря 2023 года. Руководил злоумышленниками 39-летний ранее не судимый житель Улан-Удэ. Остальные фигуранты - жители столицы Бурятии, Иволгинского, Заиграевского и Джижинского районов в возрасте от 22 до 53 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Местом незаконных рубок стало Оронгойское участковое лесничество Иволгинского района.
«Для конспирации преступной деятельности организатор незаконных рубок заключил договор подряда с коммерческой организацией, якобы, для законной лесозаготовительной деятельности. Сделки фиктивно регистрировались в официальной системе учета древесины. Для общения члены преступной группы использовали популярные мессенджеры», - сообщает подробности полиция.
В ходе обысков на пунктах приема и отгрузки древесины, а также в принадлежащем фигурантам транспорте полицейские обнаружили и изъяли около 500 кубометров древесины, более 80 кубометров различного пиломатериала на общую сумму более 2,7 миллионов рублей.
В настоящее время уголовные дела направлены в Иволгинский райсуд для рассмотрения по существу. Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Незаконная рубка леса организованной группой в особо крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка, переработка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины».
Фото: МВД Бурятии
Как сообщили в полиции, преступная группа действовала с ноября 2022 года по 5 декабря 2023 года. Руководил злоумышленниками 39-летний ранее не судимый житель Улан-Удэ. Остальные фигуранты - жители столицы Бурятии, Иволгинского, Заиграевского и Джижинского районов в возрасте от 22 до 53 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Местом незаконных рубок стало Оронгойское участковое лесничество Иволгинского района.
В группе существовало распределение ролей – там были вальщики, трактористы, водители. Имелось и постоянное место сбыта древесины - две пилорамы у 45-летней женщины - индивидуального предпринимателя из Иволгинского района. Она также изготавливала фиктивные сопроводительные документы для перевозки древесины.
«Для конспирации преступной деятельности организатор незаконных рубок заключил договор подряда с коммерческой организацией, якобы, для законной лесозаготовительной деятельности. Сделки фиктивно регистрировались в официальной системе учета древесины. Для общения члены преступной группы использовали популярные мессенджеры», - сообщает подробности полиция.
В ходе обысков на пунктах приема и отгрузки древесины, а также в принадлежащем фигурантам транспорте полицейские обнаружили и изъяли около 500 кубометров древесины, более 80 кубометров различного пиломатериала на общую сумму более 2,7 миллионов рублей.
«В ходе расследования наложен арест на 33 миллиона рублей, изъято денежных средств на сумму 493 тысяч рублей, проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база: проведены всех необходимые медицинские, товароведческие, психолого-психиатрические экспертизы. Допрошено большое количество свидетелей, очевидцев преступлений, проведены проверки показаний, очные ставки», - рассказали в МВД Бурятии.
В настоящее время уголовные дела направлены в Иволгинский райсуд для рассмотрения по существу. Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Незаконная рубка леса организованной группой в особо крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка, переработка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины».
Фото: МВД Бурятии
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