Происшествия 14.11.2024 в 14:05
Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Она пыталась спасти свой автомобиль
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел сегодня на территории частного дома в Поселье. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелась летняя кухня, пристроенная к гаражу. При попытке эвакуировать автомобиль отравление продуктами горения получила 19-летняя девушка.
«Огнеборцы потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
«Огнеборцы потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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