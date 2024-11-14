Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ

Пожар произошел сегодня на территории частного дома в Поселье. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелась летняя кухня, пристроенная к гаражу. При попытке эвакуировать автомобиль отравление продуктами горения получила 19-летняя девушка.«Огнеборцы потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.