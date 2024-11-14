Происшествия 14.11.2024 в 14:05

Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ

Она пыталась спасти свой автомобиль
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Текст: Андрей Константинов
Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Фото: МЧС Бурятии
Пожар произошел сегодня на территории частного дома в Поселье. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелась летняя кухня, пристроенная к гаражу. При попытке эвакуировать автомобиль отравление продуктами горения получила 19-летняя девушка.

«Огнеборцы потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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