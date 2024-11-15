Происшествия 15.11.2024 в 09:36
Детский сад в Улан-Удэ вновь оказался в центре скандала
Там воспитатель ударила ребенка
Текст: Андрей Константинов
Новый неприятный инцидент произошел в одном из детских садов Улан-Удэ. Сообщается, что там воспитатель ударила 4-летнего ребенка.
В Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ данный факт подтвердили, однако номер попавшего в некрасивую историю детсада назвать отказались по этическим соображениям. Известно только, что дошкольное учреждение находится в Октябрьском районе города.
- О произошедшем Комитету стало известно от руководителя детского сада и законного представителя ребенка. Позиция комитета обозначена. Данные факты недопустимы ни в одном образовательном учреждении нашего города. Нами начато расследование. Младший воспитатель на период расследования отстранена от основной работы и переведена на другую должность. Материалы переданы в МВД руководителем детского сада. Вопрос находится на контроле. Мы систематически проводим профилактические мероприятия в детских садах, школах по снижению профессионального выгорания среди наших педагогов и выявлению причин подобного поведения. И мы однозначно принимаем меры по предупреждению подобных фактов, - прокомментировала ситуацию и.о. председателя Комитета по образованию Анна Батурина.
Напомним, в начале сентября Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении воспитателя детского сада "Родничок" в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщину обвинили в истязании воспитанников.
«Весной-летом 2024 года обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем детям, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми. Мать одной девочки, заметив травмы у ребенка, обратилась с заявлением в полицию», - сообщали тогда в следственном ведомстве.
Попавшую под уголовку воспитательницу взяли под стражу. Расследование этого уголовного дела сейчас продолжается.
В Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ данный факт подтвердили, однако номер попавшего в некрасивую историю детсада назвать отказались по этическим соображениям. Известно только, что дошкольное учреждение находится в Октябрьском районе города.
- О произошедшем Комитету стало известно от руководителя детского сада и законного представителя ребенка. Позиция комитета обозначена. Данные факты недопустимы ни в одном образовательном учреждении нашего города. Нами начато расследование. Младший воспитатель на период расследования отстранена от основной работы и переведена на другую должность. Материалы переданы в МВД руководителем детского сада. Вопрос находится на контроле. Мы систематически проводим профилактические мероприятия в детских садах, школах по снижению профессионального выгорания среди наших педагогов и выявлению причин подобного поведения. И мы однозначно принимаем меры по предупреждению подобных фактов, - прокомментировала ситуацию и.о. председателя Комитета по образованию Анна Батурина.
Напомним, в начале сентября Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении воспитателя детского сада "Родничок" в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщину обвинили в истязании воспитанников.
«Весной-летом 2024 года обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем детям, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми. Мать одной девочки, заметив травмы у ребенка, обратилась с заявлением в полицию», - сообщали тогда в следственном ведомстве.
Попавшую под уголовку воспитательницу взяли под стражу. Расследование этого уголовного дела сейчас продолжается.
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