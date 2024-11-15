В Бурятии водитель «шестерки» оказался в больнице после столкновения с «Клюгером»

ДТП произошло вечером 14 ноября на дороге в Тарбагатайском районе в 9 км от села Хандагатай. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», ехавший со стороны Верхнего Жирима в сторону Хандагатая, врезался в «Тойоту Клюгер» под управлением 42-летней женщины.В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у мужчины не было.