Жителя Улан-Удэ посадили в тюрьму за неуплату алиментов. Ему назначили 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

- Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении отца двух детей. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно), - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что 45-летний улан-удэнец лишен родительских прав и обязан выплачивать алименты на содержание дочерей.

Между тем решение суда не исполнял, за что привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительном учреждении. Несмотря на то, что в период с октября 2022 г. по апрель 2024 г. мужчина имел неофициальный доход и возможность производить ежемесячные выплаты, он вновь не исполнял обязательства, в связи с чем образовалась задолженность в общей сумме более 1,5 млн. рублей.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Номер один