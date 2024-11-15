Происшествия 15.11.2024 в 10:58

Житель Баунтовского района похитил более 20 килограмм меди

Его задержали транспортные полицейские
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Баунтовского района похитил более 20 килограмм меди

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте вблизи ж/д предприятия задержали подозреваемого в хищении лома меди общим весом более 20 кг.

- Установлено, что 20-летний житель Баунтовского района Бурятии незаконно проник на территорию предприятия и из корыстных побуждений попытался похитить имущество. Однако, злоумышленнику не удалось довести свои преступные действия до конца, он был задержан транспортными полицейскими, - сообщили в транспортной полиции.

В ходе работы выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина уже совершал проникновение на данный объект, откуда похитил почти 22 кг меди.

Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, выручив 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила более 18 тыс. руб.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и по ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

 

Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

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