Происшествия 15.11.2024 в 11:34
В Улан-Удэ на воспитателя детсада возбудили уголовное дело
Сейчас женщину допрашивают следователи
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении младшего воспитателя одного из детских садов Октябрьского района Улан-Удэ, которая ударила ребенка по лицу. Сообщается, что насилие работником дошкольного учреждения в отношении детей применялось неоднократно.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время следователем производится допрос подозреваемой», - рассказали в следственном ведомстве.
Проверку организовала и прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении, а также иных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее происшествие прокомментировали в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ. Там заявили, что подобные факты «недопустимы ни в одном образовательном учреждении нашего города».
- Вопрос находится на контроле. Мы систематически проводим профилактические мероприятия в детских садах, школах по снижению профессионального выгорания среди наших педагогов и выявлению причин подобного поведения. И мы однозначно принимаем меры по предупреждению подобных фактов, - заявила и.о. председателя Комитета по образованию Анна Батурина.
Отметим, это уже второе уголовное дело в отношении воспитателя детсада в Улан-Удэ за последнее время. В начале сентября под следствие попала сотрудница детского сада «Родничок», которая била и истязала воспитанников. Как сообщили сегодня в Следкоме, следствие по этому делу уже завершается, вскоре оно будет направлено в суд.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время следователем производится допрос подозреваемой», - рассказали в следственном ведомстве.
Проверку организовала и прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении, а также иных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее происшествие прокомментировали в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ. Там заявили, что подобные факты «недопустимы ни в одном образовательном учреждении нашего города».
- Вопрос находится на контроле. Мы систематически проводим профилактические мероприятия в детских садах, школах по снижению профессионального выгорания среди наших педагогов и выявлению причин подобного поведения. И мы однозначно принимаем меры по предупреждению подобных фактов, - заявила и.о. председателя Комитета по образованию Анна Батурина.
Отметим, это уже второе уголовное дело в отношении воспитателя детсада в Улан-Удэ за последнее время. В начале сентября под следствие попала сотрудница детского сада «Родничок», которая била и истязала воспитанников. Как сообщили сегодня в Следкоме, следствие по этому делу уже завершается, вскоре оно будет направлено в суд.