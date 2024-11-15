Происшествия 15.11.2024 в 11:50

В Улан-Удэ нашли пропавшего пенсионера

Мужчина жив, сообщают искавшие его волонтеры
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли пропавшего пенсионера
В Улан-Удэ найден 71-летний пенсионер, который 11 ноября ушел из дома, но обратно не вернулся. Сообщалось, что пожилой мужчина нуждался в медицинской помощи, у него возможны проблемы с памятью.

«Мужчина найден, он жив», сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт». Там также поблагодарили всех граждан, принявших участие в поиске пенсионера.
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