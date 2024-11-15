Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен

Дорожники восстановили проезд на мосту через реку Муякан на 319 км автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в 11:00.

- В настоящее время проезд по дороге обеспечен. Восстановительные работы продолжаются. Задействовано 6 рабочих, УАЗ, автосамосвал, а также бригада рабочих «Бамтоннельстрой-Мост» и кран, - сообщил минтранс Бурятии.

Напомним, мост был поврежден неустановленным транспортным средством ночью 15 ноября.

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ»