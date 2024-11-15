Происшествия 15.11.2024 в 12:55

Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен

Ремонтные работы на мосту еще продолжаются
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Текст: Служба информации "Номер один"
Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен

Дорожники восстановили проезд на мосту через реку Муякан на 319 км автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в 11:00.

- В настоящее время проезд по дороге обеспечен. Восстановительные работы продолжаются. Задействовано 6 рабочих, УАЗ, автосамосвал, а также бригада рабочих «Бамтоннельстрой-Мост» и кран, - сообщил минтранс Бурятии.

Напомним, мост был поврежден неустановленным транспортным средством ночью 15 ноября.

 

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ»

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