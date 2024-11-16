Происшествия 16.11.2024 в 08:00

Террорист, отбывающий наказание в Бурятии, обратился с раскаянием

Мужчина находится в ИК №2 уже более трех лет
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Текст: Валентин Соколов
Террорист, отбывающий наказание в Бурятии, обратился с раскаянием
Назир Вахаев (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) родился в селе Урус-Мартан Чеченской Республики, рос в полной семье. С ранних лет увлекался боксом и футболом, помогал семье по хозяйству. В армии не служил. Осужден за преступления террористической направленности.

Это не первая его судимость. За пропаганду терроризма его осудили, когда он отбывал наказание в одной из колоний Красноярского края. В присутствии других осужденных, а также сотрудников и работников колонии он публично высказывал оправдания в адрес запрещенных террористических организаций. Он признавал идеологию и практику этих организаций правильными и считал, что им следует подражать и поддерживать их.

В феврале 2021 года 1-й Восточный окружной военный суд города Красноярска признал Назира Вахаева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии строгого режима. По совокупности приговоров ему предстояло провести в колонии еще шесть лет.

После этого мужчину направили отбывать наказание в Бурятию в исправительную колонию № 2, где он находится уже более трех лет.

Свою вину он никогда не отрицал, даже на суде. Однако, чтобы раскаяться, ему потребовалось некоторое время.

-  Мой путь был долгим и тернистым, и я знаю, что мои ошибки не могут быть прощены легко. Однако надеюсь, что мой опыт поможет другим избежать тех же ошибок, которые совершил я. В возрасте 25 лет я вступил в незаконное вооруженное формирование и участвовал в серьезных преступлениях. Моя жизнь была пустой и бессмысленной, но я продолжал идти по этому пути, потому что не знал другого способа жить, - говорит Назир Вахаев.

Со слов осужденного, он понимает, насколько ужасными были его поступки.

- Я причинил много боли и страданий людям. Больше всего хочу вернуть то время назад и исправить все, что сделал неправильно. Хочу сказать всем тем, кто пострадал от моих действий, что я глубоко сожалею о своих поступках и готов взять на себя всю ответственность за них. Тогда судом мне было назначено 15 лет лишения свободы. Но этим я не ограничился, - продолжает раскаиваться в содеянном Назир Вахаев. -  Отбывая наказание, я поддерживал некоторые террористические группировки, агитируя за их правоту. Мои действия привели к тому, что моя жизнь разрушена. Теперь стараюсь сделать все возможное, чтобы искупить свою вину и начать новую жизнь. Это будет непросто, но я уверен, что каждый день буду работать над собой, чтобы стать лучше и добрее. Искренне надеюсь, что мои слова помогут кому-то осознать свои ошибки и не повторять их. Я верю, что каждый человек заслуживает второго шанса, и   готов бороться за него.

Дома Назира ждут родители, брат с сестрой и любимая жена. Мужчина мечтает вернуться к своей прежней жизни, быть законопослушным гражданином и примерным семьянином.

Материал подготовлен при содействии УФСИН и УФСБ Бурятии
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