На дорогах Бурятии устраняют последствия снегопада. Сегодня во многих районах республики идет снег

Комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры подсыпают скользкие участки дорог и очищают от снежных накатов проезжую часть в Прибайкальском, Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском и Селенгинском районах. При подсыпке особое внимание уделяют опасным участкам - крутые повороты, подъемы и спуски.

- Ограничения для транспорта на региональных дорогах Бурятии сегодня не вводились. Однако, просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные и дорожные условия. По возможности воздержитесь сегодня от поездок в сторону Прибайкальского района - на перевале Пыхта плохая видимость, - предупредили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Ситуационный центр Бурятрегионавтодора следит за ситуацией на дорогах и при возникновении сложных дорожных условий направляет информацию подрядным организациям для оперативного реагирования.

Сообщить о сложной дорожной обстановке на региональной дороге можно круглосуточно по тел.: 8 (3012) 55-20-55 — Бурятрегионавтодор.

Фото: скриншот видео, ГКУ «Бурятрегионавтодор»