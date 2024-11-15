Происшествия 15.11.2024 в 15:05

На дорогах Бурятии устраняют последствия снегопада

Сегодня во многих районах республики идет снег
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Текст: Служба информации "Номер один"
На дорогах Бурятии устраняют последствия снегопада

На дорогах Бурятии устраняют последствия снегопада. Сегодня во многих районах республики идет снег

Комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры подсыпают скользкие участки дорог и очищают от снежных накатов проезжую часть в Прибайкальском, Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском и Селенгинском районах. При подсыпке особое внимание уделяют опасным участкам - крутые повороты, подъемы и спуски.

- Ограничения для транспорта на региональных дорогах Бурятии сегодня не вводились. Однако, просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные и дорожные условия. По возможности воздержитесь сегодня от поездок в сторону Прибайкальского района - на перевале Пыхта плохая видимость, - предупредили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Ситуационный центр Бурятрегионавтодора следит за ситуацией на дорогах и при возникновении сложных дорожных условий направляет информацию подрядным организациям для оперативного реагирования.

Сообщить о сложной дорожной обстановке на региональной дороге можно круглосуточно по тел.: 8 (3012) 55-20-55 — Бурятрегионавтодор.

 

Фото: скриншот видео, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

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