Происшествия 15.11.2024 в 17:10

В Бурятии экс-министра оправдали и осудили

Сергей Матвеев получил условный срок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-министра оправдали и осудили
Фото: пресс-служба правительства Бурятии﻿
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Матвеева. Экс-чиновника обвиняли в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сегодня по делу вынесли приговор.

Основанием для уголовного преследования экс-министра стали нарушения, выявленные в ходе реализации рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузине. Эти работы выполнялись по госконтракту с индивидуальным предпринимателем, заключенном в 2021 году, их стоимость составила более 419 млн. рублей.

«Для поэтапной оплаты выполняемых подрядчиком работ требовались услуги сторонней организации, которая осуществляла бы необходимый контроль (внешнюю экологическую экспертизу). Однако министр для указанных целей не организовал своевременное проведение торгов и заключение с победителем соответствующего соглашения. А когда наступили сроки платежей по основному контакту, он спешно, в нарушение действующего законодательства о контрактной системе, без проведения торгов, напрямую заключил три контакта для проведения внешней экологической экспертизы со знакомым предпринимателем, который не обладал необходимым опытом и достаточными ресурсами. Полученные от него заключения не позволили в полной мере оценить качество выполненных подрядчиком работ по рекультивации свалки и повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в сфере охраны окружающей среды. Помимо этого, по данным следствия, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию указанной свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ незаконно увеличил цену государственного контракта на более чем 30 млн. рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи», - сообщали ранее суть претензий к чиновнику в следственном ведомстве.

По итогам рассмотрения дела суд не усмотрел в действиях Сергея Матвеева по заключению договоров с единственным поставщиком состава преступления, посчитав, что его действия в этой части образуют состав административного правонарушения. Таким образом, по этому эпизоду бывший министр был оправдан.

Вместе с тем, суд признал г-на Матвеева виновным в превышении должностных полномочий по эпизоду о заключении дополнительных соглашений. Согласно вердикту суда, экс-чиновник получил 2,5 года лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Напомним, Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.
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уголовное дело приговор

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