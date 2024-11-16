Происшествия 16.11.2024 в 10:23

Жительница Бурятии потеряла 120 тысяч на «онлайн-заработках»

Женщине предложили подработку по бронированию отелей


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Текст: Лариса Ситник
Жительница Бурятии потеряла 120 тысяч на «онлайн-заработках»

Жительнице Северобайкальска в мессенджере пришло сообщение от незнакомой женщины, которая предложила заняться онлайн-заработком в сети Интернет. Работа заключалась в том, чтобы по заявкам бронировать отели в различных городах России.

Собеседница подробно рассказала о правилах работы, провела инструктаж. Потерпевшая стала выполнять ее указания: сначала для получения выгоды внесла 500 рублей, затем, чтобы получать больший процент от внесенной суммы, еще 71 тыс. рублей на указанный мошенницей счет. Спустя некоторое время пострадавшая попыталась вывести денежные средства, однако получила ответ, что по каким-то причинам ее рейтинг понизился, и, чтобы вывести все денежные средства, необходимо вложить еще 50 тыс. рублей. После выполнения этого требования незнакомка перестала выходить на связь и удалила переписку с потерпевшей.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на 15 ноября 2024 стали 2 456 жителей республики (+ 48 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 575 млн рублей (+ 5,5 млн рублей за последнюю неделю), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

 
Фото: "Номер один"

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