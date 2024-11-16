Житель Улан-Удэ сядет за убийство сожительницы

Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследует уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 7 ноября 2024 года обвиняемый в ходе совместного употребления спиртного и возникшей ссоры при помощи ремня задушил сожительницу.

Затем он инсценировал ее самоубийство, сообщил об этом родственникам, медицинским работникам и участникам следственно-оперативной группы.

Хотя обстановка на месте происшествия, в целом, соответствовала его пояснениям, у следователя с учетом характера повреждений на шее потерпевшей и ряда нестыковок возникли сомнения. В связи с этим было принято решение проверить версию сожителя, в том числе с использованием полиграфа. Узнав об этом, мужчина изменил показания, рассказал правду о произошедшем и признал вину.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: СУ СК России по РБ