Происшествия 16.11.2024 в 12:32

Житель Улан-Удэ сядет за убийство сожительницы

Мужчина задушил женщину ремнем

A- A+
Текст: Лариса Ситник
Житель Улан-Удэ сядет за убийство сожительницы

Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия расследует уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 7 ноября 2024 года обвиняемый в ходе совместного употребления спиртного и возникшей ссоры при помощи ремня задушил сожительницу.

Затем он инсценировал ее самоубийство, сообщил об этом родственникам, медицинским работникам и участникам следственно-оперативной группы.

Хотя обстановка на месте происшествия, в целом, соответствовала его пояснениям, у следователя с учетом характера повреждений на шее потерпевшей и ряда нестыковок возникли сомнения. В связи с этим было принято решение проверить версию сожителя, в том числе с использованием полиграфа. Узнав об этом, мужчина изменил показания, рассказал правду о произошедшем и признал вину.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.

 
Фото: СУ СК России по РБ


Теги
убийство сожитель следствие

Все новости

Ледовый дворец в Улан-Удэ обещают открыть до конца года
16.11.2024 в 13:23
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
16.11.2024 в 12:53
Житель Улан-Удэ сядет за убийство сожительницы
16.11.2024 в 12:32
Жительница Бурятии потеряла 120 тысяч на «онлайн-заработках»
16.11.2024 в 10:23
Террорист, отбывающий наказание в Бурятии, обратился с раскаянием
16.11.2024 в 08:00
Змеи, медведи и автостоп
16.11.2024 в 07:55
В Курумкане после капитального ремонта открыли главную улицу
15.11.2024 в 18:03
В квартирах нуждающихся улан-удэнцев установили пожарные извещатели
15.11.2024 в 17:45
Строительство Национального музея Бурятии идет по графику
15.11.2024 в 17:30
67 процентов жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты
15.11.2024 в 17:18
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ сгорел автомобиль

Машину подожгли неизвестные

16.11.2024 в 12:53
Жительница Бурятии потеряла 120 тысяч на «онлайн-заработках»

Женщине предложили подработку по бронированию отелей


16.11.2024 в 10:23
Террорист, отбывающий наказание в Бурятии, обратился с раскаянием
Мужчина находится в ИК №2 уже более трех лет
16.11.2024 в 08:00
В Бурятии экс-министра оправдали и осудили
Сергей Матвеев получил условный срок
15.11.2024 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru