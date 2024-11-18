Происшествия 18.11.2024 в 09:31

В Бурятии с начала года задержано свыше 6,5 тысяч нетрезвых водителей

По их вине зарегистрировано каждое пятое ДТП в регионе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии с начала года задержано свыше 6,5 тысяч нетрезвых водителей

В Бурятии с начала года сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и отстранены от управления транспортом более 6,5 тысяч водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения.

По вине нетрезвых водителей зарегистрировано каждое пятое ДТП в регионе. В результате 163 таких происшествий погибли 49 человек и ранены 195 участников дорожного движения.

- Всего же на дорогах республики за 10 месяцев произошло 864 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 94 человека и 1121 гражданин получил травмы различной степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 170 аварий, в результате которых погибли 3 ребенка и ранены 197 юных участников дорожного движения, - поделились статистиков в МВД Бурятии.

Зарегистрировано 249 ДТП по причине плохих дорожных условий, в которых скончались 33 человека и 306 травмированы. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 978 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.

В текущем году при надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено свыше 531 тысячи дел об административных правонарушениях, в том числе, вынесено более 431 тысячи постановлений по нарушениям, выявленным в автоматизированном режиме. Также в результате применения информационных систем задержана 1 автомашина в розыске, 5 - по ориентировкам, 1000 автомашин - с прекращенной регистрацией, 166 водителей, лишенных права управления, и 16 водителей без прав.

Благодаря бдительным гражданам с начала года задержаны 190 пьяных нарушителей. В дежурную часть Госавтоинспекции, в том числе, через телеграм-бот поступило свыше 1100 обращений.

- Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде либо лишенных соответствующего права можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефону: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot и сервис «112», - добавили в ГИБДД Бурятии.

 

Фото: Номер один

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