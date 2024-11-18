Происшествия 18.11.2024 в 09:51
В Бурятии в автоаварии погибла женщина, еще двое покалечились
Водитель без прав не справился с управлением и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось ранним утром 17 ноября в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Субару», не имеющий прав, неподалеку от Заиграево не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 34-летняя пассажирка авто от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
В результате аварии 34-летняя пассажирка авто от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.