В Бурятии в автоаварии погибла женщина, еще двое покалечились

Смертельное ДТП случилось ранним утром 17 ноября в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Субару», не имеющий прав, неподалеку от Заиграево не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии 34-летняя пассажирка авто от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.