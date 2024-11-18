Происшествия 18.11.2024 в 09:51

В Бурятии в автоаварии погибла женщина, еще двое покалечились

Водитель без прав не справился с управлением и перевернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в автоаварии погибла женщина, еще двое покалечились
Фото: ГИБДД Бурятии
Смертельное ДТП случилось ранним утром 17 ноября в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Субару», не имеющий прав, неподалеку от Заиграево не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии 34-летняя пассажирка авто от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна 28-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

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с 12 по 18 ноября

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