Происшествия 18.11.2024 в 10:17
Молодой житель Улан-Удэ зверски зарезал родного деда
В момент преступления парень был сильно пьян
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло в июле этого года. Сильно пьяный молодой человек находился в гостях в квартире своего 76-летнего дедушки. В ходе ссоры с родственником парень взял нож и нанес им множество ударов в грудь пенсионера. От полученных ран тот умер на месте.
Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло в июле этого года. Сильно пьяный молодой человек находился в гостях в квартире своего 76-летнего дедушки. В ходе ссоры с родственником парень взял нож и нанес им множество ударов в грудь пенсионера. От полученных ран тот умер на месте.
Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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