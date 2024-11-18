Молодой житель Улан-Удэ зверски зарезал родного деда

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло в июле этого года. Сильно пьяный молодой человек находился в гостях в квартире своего 76-летнего дедушки. В ходе ссоры с родственником парень взял нож и нанес им множество ударов в грудь пенсионера. От полученных ран тот умер на месте.Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.