С жителя Бурятии взыскали 3 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай. Он заключал фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов без фактической их поставки.

- Судом было установлено, что гражданин организовал поставку в Китай незаконно изготовленных пиломатериалов из сосны обыкновенной и лиственницы без документов об их происхождении. Для этого при пособничестве гражданина КНР между ООО, в котором улан-удэнец являлся руководителем, и двумя индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов без фактической их поставки. Документы, содержащие недостоверные сведения о поставщиках лесоматериалов, использовались при оформлении таможенной декларации, - рассказали в службе судебных приставов.

В результате преступной схемы из России были вывезены лесоматериалы объемом свыше 465 кубометров.

Часть контрабанды была задержана таможенным органом, однако пиломатериалы, общей стоимостью более 2,8 миллиона рублей, незаконно убыли с территории РФ.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1. В счет возмещения вреда суд постановил взыскать с осужденного стоимость контрабандных пиломатериалов, перевезенных заграницу. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.

Судебными приставами были арестованы гостиница и земельный участок должника. Благодаря этим мерам принудительного на сегодняшний день вся сумма долга взыскана в полном объеме. Кроме того, с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 196 тысяч рублей.

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