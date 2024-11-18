Происшествия 18.11.2024 в 11:20
Жителю Бурятии дорого обошлись срубленные сосны
За них сельчанину дали 3,5 года колонии и обязали компенсировать ущерб
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кижингинского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина незаконно срубил 93 сосны в Кижингинском лесничестве. Общий объем заготовленной древесины составил 61 кубометр, причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного ущерба.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина незаконно срубил 93 сосны в Кижингинском лесничестве. Общий объем заготовленной древесины составил 61 кубометр, причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного ущерба.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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