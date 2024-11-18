Жителю Бурятии дорого обошлись срубленные сосны

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кижингинского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина незаконно срубил 93 сосны в Кижингинском лесничестве. Общий объем заготовленной древесины составил 61 кубометр, причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей.Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного ущерба.Приговор в законную силу еще не вступил.