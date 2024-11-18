В Улан-Удэ потушили пожар в цеху

Восемь пожаров произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в МЧС, одно из возгораний случилось в Улан-Удэ на улице Дальнегурульбинская. Там огонь возник в помещении стеклоарматурного цеха. Для ликвидации пожара были направлены 24 пожарных и 6 единиц техники. Они потушили возгорание на площади 2 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается.В ДНТ «Подснежник» Заиграевского района, предварительно, из-за короткого замыкания произошло возгорание в металлическом вагончике. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 21 кв. метр.В поселке Селенгинск горела баня. Пожар потушили за 30 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Предположительно, неосторожное обращение с огнем, могло стать причиной пожара в поселке Клюевка, где горело неэксплуатируемое здание.К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.