Происшествия 18.11.2024 в 13:04
В Улан-Удэ потушили пожар в цеху
На борьбу с огнем направили 24 пожарных и 6 машин
Текст: Андрей Константинов
Восемь пожаров произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в МЧС, одно из возгораний случилось в Улан-Удэ на улице Дальнегурульбинская. Там огонь возник в помещении стеклоарматурного цеха. Для ликвидации пожара были направлены 24 пожарных и 6 единиц техники. Они потушили возгорание на площади 2 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается.
В ДНТ «Подснежник» Заиграевского района, предварительно, из-за короткого замыкания произошло возгорание в металлическом вагончике. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 21 кв. метр.
В поселке Селенгинск горела баня. Пожар потушили за 30 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Предположительно, неосторожное обращение с огнем, могло стать причиной пожара в поселке Клюевка, где горело неэксплуатируемое здание.
К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.
В ДНТ «Подснежник» Заиграевского района, предварительно, из-за короткого замыкания произошло возгорание в металлическом вагончике. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 21 кв. метр.
В поселке Селенгинск горела баня. Пожар потушили за 30 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Предположительно, неосторожное обращение с огнем, могло стать причиной пожара в поселке Клюевка, где горело неэксплуатируемое здание.
К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.
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