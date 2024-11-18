Происшествия 18.11.2024 в 13:04

В Улан-Удэ потушили пожар в цеху

На борьбу с огнем направили 24 пожарных и 6 машин
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в цеху
Фото: МЧС Бурятии
Восемь пожаров произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в МЧС, одно из возгораний случилось в Улан-Удэ на улице Дальнегурульбинская. Там огонь возник в помещении стеклоарматурного цеха. Для ликвидации пожара были направлены 24 пожарных и 6 единиц техники. Они потушили возгорание на площади 2 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается.

В ДНТ «Подснежник» Заиграевского района, предварительно, из-за короткого замыкания произошло возгорание в металлическом вагончике. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 21 кв. метр.

В поселке Селенгинск горела баня. Пожар потушили за 30 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Предположительно, неосторожное обращение с огнем, могло стать причиной пожара в поселке Клюевка, где горело неэксплуатируемое здание.

К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.

Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ потушили пожар в цеху
18.11.2024 в 13:04
22 ноября в галерее Льва Бардамова пройдет праздник «Искусство войлока»
18.11.2024 в 12:53
Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии
18.11.2024 в 12:31
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ
18.11.2024 в 12:20
Более 500 многодетных мам в Бурятии вышли досрочно на пенсию в этом году
18.11.2024 в 12:00
В Бурятии предпринимателям-новичкам разрешат не платить налоги
18.11.2024 в 11:57
В Бурятию придет оттепель
18.11.2024 в 11:51
20 ноября в Улан-Удэ состоится концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна
18.11.2024 в 11:37
Жителю Бурятии дорого обошлись срубленные сосны
18.11.2024 в 11:20
В поселке Заиграево торжественно открыли дом культуры
18.11.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
Жителю Бурятии дорого обошлись срубленные сосны
За них сельчанину дали 3,5 года колонии и обязали компенсировать ущерб
18.11.2024 в 11:20
С жителя Бурятии взыскали 3 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай
Он заключал фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов без фактической их поставки
18.11.2024 в 10:38
Молодой житель Улан-Удэ зверски зарезал родного деда
В момент преступления парень был сильно пьян
18.11.2024 в 10:17
В Бурятии в автоаварии погибла женщина, еще двое покалечились
Водитель без прав не справился с управлением и перевернулся
18.11.2024 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru