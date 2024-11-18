За выходные в Бурятии кибермошенники совершили 32 преступления

За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. 12 из них – это взломы портала Госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

- Обману аферистов подверглись как мужчины, так и женщины, в большинстве -работающие граждане от 30 до 65 лет. В общей сложности жители региона потеряли свыше 3 млн. рублей, в т.ч. более 1 млн. рублей - улан-удэнцы. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Баргузинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Северобайкальского, Селенгинского районов, - сообщили в полиции.

Например, 24-летняя работница предприятия попалась на уловки аферистов при покупке квартиры. Девушка на популярном сайте нашла объявление и связалась с продавцом через сайт. Мошенник, сославшись на плохую связь, перезвонил ей по абонентскому номеру.

Злоумышленник рассказал девушке, что на квартиру уже есть покупатель, но если она внесет задаток 50 тысяч рублей, то они заключат сделку. Однако, после перевода требуемой суммы на абонентский номер, злоумышленник заявил, что ему предложили задаток больше. Он предложил перевести еще 50 тысяч рублей, на что потерпевшая ответила отказом и попросила вернуть ранее переведенные средства. Разговор прервался, объявление на сайте было удалено.

76-летний улан-удэнец решил заработать на инвестициях. По указке злоумышленников он переводил им денежные средства. В процессе «инвестирования» ему сообщили, что счет заблокирован и необходимо открыть новый. Мужчина, доверившись, последовал инструкции.

Однако в дальнейшем ему сообщили, что предыдущий счет разблокирован, и он может вывести денежные средства, но для этого необходимо доверенное лицо. Им стал племянник, который оформил на себя два кредита и перевел денежные средства на указанные абонентские номера. После перевода, ему пояснили, что доверенное лицо не подходит.

Отметим, что потерпевшие присутствовали на профилактических мероприятиях, однако все же стали жертвами мошенников.

Фото: Номер один