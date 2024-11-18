Происшествия 18.11.2024 в 14:51

В Улан-Удэ объяснили переполох возле здания ФСБ

У чекистов замкнуло проводку
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ объяснили переполох возле здания ФСБ
Фото: скриншот видео "Весь Улан-Удэ"
В правительства Бурятии объяснили сегодняшний переполох у здания ФСБ в центре Улан-Удэ, куда съехалось большое количество машин экстренных служб. Как сказано в официальном сообщении, в здании произошло возгорание.

«Возгорание в здании УФСБ по Республике Бурятия связано с замыканием электропроводки. На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет», - заявили в правительстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, как к зданию ФСБ съехались пожарные машины, а подъезды к нему перекрыли патрули Росгвардии и ГИБДД.
Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
18.11.2024 в 16:22
24-летний житель Бурятии задержан с пакетом марихуаны
18.11.2024 в 16:15
В Бурятии произошло самое бессмысленное убийство
18.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ проверяют строительство нового водовода в Улан-Удэ
18.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ приступили к строительству новогоднего городка
18.11.2024 в 15:31
2 декабря в Улан-Удэ пройдет концерт старообрядцев Забайкалья
18.11.2024 в 15:18
В Улан-Удэ игроман обчистил возлюбленную почти на 2 млн рублей
18.11.2024 в 15:16
В Улан-Удэ объяснили переполох возле здания ФСБ
18.11.2024 в 14:51
За выходные в Бурятии кибермошенники совершили 32 преступления
18.11.2024 в 14:44
Глава Бурятии поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность мэра
18.11.2024 в 14:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Она не ориентируется в пространстве и не может назвать свое имя
18.11.2024 в 16:22
24-летний житель Бурятии задержан с пакетом марихуаны
Молодой человек пояснил, что собрал наркотик в поле для личного потребления
18.11.2024 в 16:15
В Бурятии произошло самое бессмысленное убийство
Сельчанин всадил нож в шею гостя, но причину нападения объяснить не смог
18.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ игроман обчистил возлюбленную почти на 2 млн рублей
Деньги мужчина воровал постепенно, а похищенные банкноты заменял на «фантики»
18.11.2024 в 15:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru