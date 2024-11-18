Происшествия 18.11.2024 в 14:51
В Улан-Удэ объяснили переполох возле здания ФСБ
У чекистов замкнуло проводку
Текст: Андрей Константинов
В правительства Бурятии объяснили сегодняшний переполох у здания ФСБ в центре Улан-Удэ, куда съехалось большое количество машин экстренных служб. Как сказано в официальном сообщении, в здании произошло возгорание.
«Возгорание в здании УФСБ по Республике Бурятия связано с замыканием электропроводки. На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет», - заявили в правительстве.
Ранее в соцсетях появилось видео, как к зданию ФСБ съехались пожарные машины, а подъезды к нему перекрыли патрули Росгвардии и ГИБДД.
«Возгорание в здании УФСБ по Республике Бурятия связано с замыканием электропроводки. На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет», - заявили в правительстве.
Ранее в соцсетях появилось видео, как к зданию ФСБ съехались пожарные машины, а подъезды к нему перекрыли патрули Росгвардии и ГИБДД.
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