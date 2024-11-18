В Улан-Удэ объяснили переполох возле здания ФСБ

В правительства Бурятии объяснили сегодняшний переполох у здания ФСБ в центре Улан-Удэ, куда съехалось большое количество машин экстренных служб. Как сказано в официальном сообщении, в здании произошло возгорание.«Возгорание в здании УФСБ по Республике Бурятия связано с замыканием электропроводки. На данный момент причины возгорания устранены, угрозы населению нет», - заявили в правительстве.Ранее в соцсетях появилось видео, как к зданию ФСБ съехались пожарные машины, а подъезды к нему перекрыли патрули Росгвардии и ГИБДД.