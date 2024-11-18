В Улан-Удэ игроман обчистил возлюбленную почти на 2 млн рублей

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже более 1,8 млн рублей у 37-летней горожанки. Им оказался 32-летний сожитель женщины.«Установлено, что мужчина с октября по ноябрь в отсутствие возлюбленной похищал из шкафа в спальне её личные накопления и тратил на ставки в букмекерских конторах. Первый раз — в середине октября он совершил кражу 100 тысяч рублей. Впоследствии к нему пришла идея заменять похищаемые банкноты бутафорскими, чтобы хозяйка не заметила пропажи. Их он заказал курьерской доставкой. Установлена причастность злоумышленника к 14 фактам подобных хищений», - рассказали в МВД Бурятии.Обман вскрылся, когда женщина собралась в поездку за пределы республики и заглянула в шкаф. Сожитель причастность к преступлению отрицал, и тогда горожанка обратилась в полицию.После вмешательства полицейских мужчина во всём признался. Ранее он уже был судим, нигде не работает.Сейчас злоумышленник взят под стражу. Как отметили в МВД, 750 тысяч рублей он уже вернул женщине.