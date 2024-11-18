Происшествия 18.11.2024 в 15:45

В Бурятии произошло самое бессмысленное убийство

Сельчанин всадил нож в шею гостя, но причину нападения объяснить не смог
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии произошло самое бессмысленное убийство
Фото: Следственный комитет Бурятии
Вечером 16 ноября в одном из домов в селе Челутай 24 км произошло убийство мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали односельчанина потерпевшего. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 16 ноября обвиняемый у себя в доме распивал спиртное с двумя знакомыми односельчанами. После застолья гости собрались уходить. Однако хозяин внезапно догнал их в сенях и нанес удар ножом в шею одному из мужчин. От полученной раны тот почти сразу умер. Злоумышленника задержали на месте происшествия, однако в ходе допроса даже он не смог вспомнить конкретные причины нападения.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.
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