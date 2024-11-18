24-летний житель Бурятии задержан с пакетом марихуаны

Житель Бурятии задержан с пакетом марихуаны. Молодой человек пояснил, что собрал наркотик в поле для личного потребления.

- Сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» на железнодорожном перегоне «Медведчиково-Саянтуй» установлен подходящий под ориентировку местный житель 24 лет. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят пакет с растительной массой со специфическим запахом, - сообщили в транспортной полиции.

Экспертиза показала, что изъятое - наркотическое средство «марихуана» весом 231 гр. Молодой человек пояснил, что собрал наркотик в поле для личного потребления без цели сбыта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: Номер один