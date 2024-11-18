Происшествия 18.11.2024 в 16:22

В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

Она не ориентируется в пространстве и не может назвать свое имя
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
В Улан-Удэ полиция разыскивает 38-летнюю Уржену Жанчипову. Утром 16 ноября женщина ушла из дома в поселке Исток и до сих пор не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, на вид 38 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, короткие черные волосы, карие глаза.

Во что была одета, не установлено.

Известно, что женщина не ориентируется в пространстве и не может назвать свои данные.

При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89, 8 (983) 533-62-05 или 102.
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

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