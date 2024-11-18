В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

В Улан-Удэ полиция разыскивает 38-летнюю Уржену Жанчипову. Утром 16 ноября женщина ушла из дома в поселке Исток и до сих пор не вернулась.Приметы: азиатской внешности, на вид 38 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, короткие черные волосы, карие глаза.Во что была одета, не установлено.Известно, что женщина не ориентируется в пространстве и не может назвать свои данные.При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89, 8 (983) 533-62-05 или 102.