В Улан-Удэ машинист крана погиб на рабочем месте

«Для тушения на 9-метровой высоте применялся ствол высокого давления. Возгорание на площади 3 квадратных метров ликвидировали 5 пожарных и одна единица техники», - сообщили в МЧС Бурятии.





В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар, возникший в кабине козлового крана. В ней обнаружили мертвого 63-летнего мужчину.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.