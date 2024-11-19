Происшествия 19.11.2024 в 09:27
В Улан-Удэ машинист крана погиб на рабочем месте
В кабине крана из-за короткого замыкания возник пожар
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар, возникший в кабине козлового крана. В ней обнаружили мертвого 63-летнего мужчину.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
«Для тушения на 9-метровой высоте применялся ствол высокого давления. Возгорание на площади 3 квадратных метров ликвидировали 5 пожарных и одна единица техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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