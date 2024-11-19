Происшествия 19.11.2024 в 09:35
В Улан-Удэ пешеход угодил под трамвай
Он переходил пути в неположенном месте
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось около 9 часов вечера 18 ноября в Улан-Удэ.
«На подъеме к Удинскому мосту со стороны рынка совершен наезд на пешехода, который переходил пути в неположенном для этого месте. Пострадавший доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования», - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
«На подъеме к Удинскому мосту со стороны рынка совершен наезд на пешехода, который переходил пути в неположенном для этого месте. Пострадавший доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования», - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.