В Улан-Удэ пешеход угодил под трамвай

ДТП случилось около 9 часов вечера 18 ноября в Улан-Удэ.«На подъеме к Удинскому мосту со стороны рынка совершен наезд на пешехода, который переходил пути в неположенном для этого месте. Пострадавший доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования», - сообщили в МУП «Управление трамвая».Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.