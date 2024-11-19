Происшествия 19.11.2024 в 10:06

Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной

Он пытался ее задушить из-за ревности, но не успел
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной

Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной. Он пытался ее задушить, но не успел. Компенсацию с него взыскали судебные приставы.

- Мужчина был осужден за покушение на убийство своей бывшей возлюбленной. Не смирившись с разрывом их отношений,  на почве усилившейся ревности, он замыслил убийство женщины. Чтобы реализовать свой преступный умысел,  подкараулил свою жертву по месту ее жительства, напал на нее, нанеся удары по голове и пытаясь задушить. Преступника спугнули соседи, прибежавшие на шум, - рассказали в службе судебных приставов.

За причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство суд привлек мужчину к уголовной ответственности с назначением наказания в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, его обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 400 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскали требуемую сумму из пенсии мужчины. Из его периодических доходов стала ежемесячно удерживаться часть пенсии. На сегодняшний день компенсация морального вреда взыскана в полном объеме и перечислена пострадавшей.

- В соответствии с действующим законодательством размер удержания из заработной платы и иных доходов должника не может быть более 50%, однако это правило не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина может доходить до 70%, - отмечает заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
19.11.2024 в 10:35
В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе
19.11.2024 в 10:16
Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной
19.11.2024 в 10:06
Главу Минсельхоза Бурятии покинул еще один заместитель
19.11.2024 в 10:00
В Бурятии восстановили электронную запись к врачам
19.11.2024 в 09:43
В Улан-Удэ пешеход угодил под трамвай
19.11.2024 в 09:35
В Улан-Удэ очищают тротуары от наледи и снега
19.11.2024 в 09:34
В Улан-Удэ машинист крана погиб на рабочем месте
19.11.2024 в 09:27
Главе Бурятии представили нового генерал-майора
19.11.2024 в 09:19
Скрытые номера на автомобиле
19.11.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе
От полученных травм женщина скончалась на месте
19.11.2024 в 10:16
В Улан-Удэ пешеход угодил под трамвай
Он переходил пути в неположенном месте
19.11.2024 в 09:35
В Улан-Удэ машинист крана погиб на рабочем месте
В кабине крана из-за короткого замыкания возник пожар
19.11.2024 в 09:27
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Она не ориентируется в пространстве и не может назвать свое имя
18.11.2024 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru