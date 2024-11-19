Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной. Он пытался ее задушить, но не успел. Компенсацию с него взыскали судебные приставы.

- Мужчина был осужден за покушение на убийство своей бывшей возлюбленной. Не смирившись с разрывом их отношений, на почве усилившейся ревности, он замыслил убийство женщины. Чтобы реализовать свой преступный умысел, подкараулил свою жертву по месту ее жительства, напал на нее, нанеся удары по голове и пытаясь задушить. Преступника спугнули соседи, прибежавшие на шум, - рассказали в службе судебных приставов.

За причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство суд привлек мужчину к уголовной ответственности с назначением наказания в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, его обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 400 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскали требуемую сумму из пенсии мужчины. Из его периодических доходов стала ежемесячно удерживаться часть пенсии. На сегодняшний день компенсация морального вреда взыскана в полном объеме и перечислена пострадавшей.

- В соответствии с действующим законодательством размер удержания из заработной платы и иных доходов должника не может быть более 50%, однако это правило не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина может доходить до 70%, - отмечает заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

Фото: Номер один