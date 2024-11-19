В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе

Первый наезд случился около 11 часов утра на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Там 33-летний водитель «Мазды» на пешеходном переходе сбил 34-летнюю женщину. Со сломанной голенью горожанку доставили в больницу.





В 6 часов вечера на ул. Совхозная в Улан-Удэ 77-летний мужчина попал под колеса «Тойоты Премио». Как уточнили в ГИБДД, наезд случился вне зоны пешеходного перехода. Пожилого горожанина с переломом малоберцовой кости доставили в БСМП.



