Происшествия 19.11.2024 в 10:16

В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе

От полученных травм женщина скончалась на месте
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе
За минувшие сутки в Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими, все они связаны с наездами на пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Первый наезд случился около 11 часов утра на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Там 33-летний водитель «Мазды» на пешеходном переходе сбил 34-летнюю женщину. Со сломанной голенью горожанку доставили в больницу.


Днем на улице Трактовая в Сотниково 60-летний водитель микрогрузовика «Тойота Литас» также на пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В 6 часов вечера на ул. Совхозная в Улан-Удэ 77-летний мужчина попал под колеса «Тойоты Премио». Как уточнили в ГИБДД, наезд случился вне зоны пешеходного перехода. Пожилого горожанина с переломом малоберцовой кости доставили в БСМП.


Еще одно ДТП случилось около 9 часов вечера на ул. Балтахинова. Как уже сообщал «Номер один», там 63-летний мужчина попал под трамвай. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Фото: ГИБДД Бурятии
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