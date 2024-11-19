Происшествия 19.11.2024 в 10:46

В Улан-Удэ сообщили подробности гибели машиниста крана

Мужчина задохнулся в дыму
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сообщили подробности гибели машиниста крана
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 63-летнего машиниста козлового крана. Напомним, происшествие случилось 18 ноября на производственной базе в Улан-Удэ.

По предварительным данным, вечером работники базы заметили искрение в пустой кабине козлового крана. Машинист обесточил установку и залез внутрь, чтобы найти источник замыкания. В этот момент в кабине произошло возгорание. Мужчина задохнулся в дыму.

«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое судебные исследования. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.
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несчастный случай

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