Происшествия 19.11.2024 в 10:46
В Улан-Удэ сообщили подробности гибели машиниста крана
Мужчина задохнулся в дыму
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 63-летнего машиниста козлового крана. Напомним, происшествие случилось 18 ноября на производственной базе в Улан-Удэ.
По предварительным данным, вечером работники базы заметили искрение в пустой кабине козлового крана. Машинист обесточил установку и залез внутрь, чтобы найти источник замыкания. В этот момент в кабине произошло возгорание. Мужчина задохнулся в дыму.
«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое судебные исследования. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.
По предварительным данным, вечером работники базы заметили искрение в пустой кабине козлового крана. Машинист обесточил установку и залез внутрь, чтобы найти источник замыкания. В этот момент в кабине произошло возгорание. Мужчина задохнулся в дыму.
«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое судебные исследования. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Тегинесчастный случай