Семье из Улан-Удэ не удалось отстоять свой автомобиль

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2024 года 67-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Через несколько месяцев он вновь в нетрезвом виде сел за руль, решив доехать до ближайшего магазина, чтобы приобрести новую порцию алкоголя.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал пенсионера виновным. Мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года. Автомобиль «Хендай Солярис», на котором ехал пьяный горожанин, конфисковали в пользу государства.Осужденный и его супруга обжаловали конфискацию машины. Они указали, что авто необходимо семье для передвижения и бытовых нужд, а его изъятие ставит их в трудную жизненную ситуацию.Однако Верховный суд Бурятии в удовлетворении жалобы отказал, поскольку «необходимость использования автомобиля для хозяйственно-бытового обеспечения не препятствует его обращению в собственность государства».