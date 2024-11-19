Происшествия 19.11.2024 в 11:51

Жителей Бурятии предупреждают быть осмотрительными в желании заработать на «удалёнке»

Мошенники действуют под видом работодателей, предлагая заработки в маркетплейсах за лайки или рассылку писем
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупреждают быть осмотрительными в желании заработать на «удалёнке»

Жителей Бурятии предупреждают быть осмотрительными в желании заработать на «удалёнке». Мошенники действуют под видом работодателей, предлагая заработки в маркетплейсах за лайки или рассылку писем.

Так, 16 ноября в полицию поступило заявление от 21-летней улан-удэнки, работающей санитаркой в одном из частных медицинских центров.  Девушка откликнулась на объявление о возможности заработка, на, якобы, известном маркетплейсе, который заключался в рассылке рекламы интернет-товаров. По результатам нескольких дней «работы» она потеряла около 45 тысяч рублей.  

24-летняя жительница Заиграевского района - педагог дополнительного образования - за сутки лишилась более 58 тысяч рублей. В мессенджере ей написала девушка. Она поделилась информацией о получении прибыли за простановку лайков и выкуп товаров на площадке другого популярного интернет-магазина.

Сельчанка приступила к работе, для чего по указанию звонившей скачала тематическое приложение. Дважды после «выкупа» товаров вложенные ею деньги возвращались на счет, но после третьей покупки этого не случилось.

«Малой кровью» обошлась 65-летняя жительница Селенгинского района. По условиям работодателя она перевела на озвученный счёт около 7 тысяч рублей, но поняла, что связалась с мошенниками и удалила переписку в мессенджере.  

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

- «Ннепыльная» работа, за которую обещают приличные суммы - также как необходимость внесения собственных средств для того, чтобы заработать - должны вас насторожить. Осмотрительнее нужно относиться и к предложениям заработка от, якобы, представителей популярных маркетплейсов - они могут оказаться обманом. Будьте внимательны, - предупредили в полиции.

 

Фото: loon.site

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мошенники Бурятия

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