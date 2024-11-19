Жителя Улан-Удэ задержали с мефедроном и каннабисом

Вечером на маршруте патрулирования в Октябрьском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, схожего по приметам с оперативной ориентировкой.

- При установлении личности росгвардейцы обратили внимание на признаки наркотического опьянения у прохожего – расширенные зрачки, несвязная речь, дерганые движения. В карманах мужчины были обнаружены полиэтиленовый сверток с белым порошком и стеклянная колба с темно-зеленой растительной массой, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Задержанный, 37-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Результаты экспертизы показали, что белый порошок в свертке является наркотическим веществом «мефедрон», а в колбе находится «каннабис». По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии