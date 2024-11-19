Происшествия 19.11.2024 в 13:56

В Улан-Удэ горели дом и автомобиль

Причиной возгорания машины стал поджог
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горели дом и автомобиль
Фото: МЧС Бурятии
В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар на улице Вандышева. Там загорелись надворные постройки, дом и гараж, существовала угроза перехода огня на соседние строения.

«Пожарные эвакуировали жильцов и потушили огонь на площади 84 кв. метра. На месте работали 20 огнеборцев и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования», - рассказали в МЧС Бурятии.


Также было потушено возгорание автомобиля на улице Чкалова. Огонь повредил кузов и моторный отсек машины. По предварительным данным, причиной этого пожара стал поджог.
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