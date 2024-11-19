В Улан-Удэ горели дом и автомобиль

«Пожарные эвакуировали жильцов и потушили огонь на площади 84 кв. метра. На месте работали 20 огнеборцев и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования», - рассказали в МЧС Бурятии.





В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар на улице Вандышева. Там загорелись надворные постройки, дом и гараж, существовала угроза перехода огня на соседние строения.Также было потушено возгорание автомобиля на улице Чкалова. Огонь повредил кузов и моторный отсек машины. По предварительным данным, причиной этого пожара стал поджог.