В Улан-Удэ самокатчика будут судить за наезд на пенсионерку

В Улан-Удэ полиция завершила расследование в отношении 21-летнего горожанина. Его обвиняют по ч. 1 ст. 268 УК РФ – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Как сообщили в МВД Бурятии, днем 17 июля 2023 года парень с компанией друзей решил прокатиться на арендованных самокатах. Двигаясь по пешеходной дорожке на ул. Бабушкина, он врезался в 67-летнюю женщину.«Молодой человек, двигаясь со скоростью около 10-15 км/час и видя на своем пути пешеходов, легкомысленно и самонадеянно рассчитывал на предотвращение аварийной ситуации. После столкновения виновник оказал посильную помощь пострадавшей пенсионерке, а очевидцы вызвали скорую помощь. В результате происшествия горожанку госпитализировали с закрытом переломом шейки правой бедренной кости со смещением костных отломков», - рассказали в МВД.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.«В содеянном обвиняемый раскаялся. Молодой человек не судим, трудоустроен, положительно характеризуется с места работы», - отметили в полиции.