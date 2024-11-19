Происшествия 19.11.2024 в 16:41

В Улан-Удэ самокатчика будут судить за наезд на пенсионерку

Пожилая женщина получила тяжелый перелом
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ самокатчика будут судить за наезд на пенсионерку
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полиция завершила расследование в отношении 21-летнего горожанина. Его обвиняют по ч. 1 ст. 268 УК РФ – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 17 июля 2023 года парень с компанией друзей решил прокатиться на арендованных самокатах. Двигаясь по пешеходной дорожке на ул. Бабушкина, он врезался в 67-летнюю женщину.

«Молодой человек, двигаясь со скоростью около 10-15 км/час и видя на своем пути пешеходов, легкомысленно и самонадеянно рассчитывал на предотвращение аварийной ситуации. После столкновения виновник оказал посильную помощь пострадавшей пенсионерке, а очевидцы вызвали скорую помощь. В результате происшествия горожанку госпитализировали с закрытом переломом шейки правой бедренной кости со смещением костных отломков», - рассказали в МВД.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«В содеянном обвиняемый раскаялся. Молодой человек не судим, трудоустроен, положительно характеризуется с места работы», - отметили в полиции.
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